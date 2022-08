Teruggekeerde Van Garderen ziet dat Oranje weer in de lift zit: ‘We kunnen pieken op de grote toernooien’

Toen de Nederlandse volleybalmannen in 1996 olympisch goud haalden in Atlanta, met oom Henk-Jan Held in de gelederen, was Van Garderen nog een ‘eigenwijs voetballertje’. Thuis in Renswoude stond de televisie altijd al afgestemd op de Lange Mannen. Maar de inmiddels 32-jarige international raakte zelf pas na de eeuwwisseling besmet met het volleybalvirus, tijdens een bezoek aan zijn oom in Italië.