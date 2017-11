Teruglezen: NEC wint derby tegen De Graafschap in Doetinchem (1-3)

DOETINCHEM - 'De kleine Gelderse derby' wordt 'ie genoemd, het duel tussen De Graafschap en NEC. De wedstrijd in stadion De Vijverberg in Doetinchem, die om 20.00 uur is begonnen, is een topper in de Jupiler League.