Teruglezen: Vitesse bezorgt ADO flinke kater in play-offs

Mount deelt dreun uit in Den Haag

20:43 Het is maar goed dat de supporters van ADO het bereiken van de play-offs afgelopen zondag uitgebreid hebben gevierd. Want na één duel zit het mijmeren over Europa er al weer op voor de ploeg van trainer Fons Groenendijk. Onder aanvoering van uitblinker Mason Mount, goed voor drie goals en een assist, deelde Vitesse in Den Haag een enorme dreun uit: 2-5.