The Masters: Michael van Gerwen mogelijk tegen WK-revelatie, Dirk van Duijvenbode bij winst tegen Gerwyn Price

ADO en Advocaat verrast: speler blijkt in Frankrijk veroor­deeld voor vluchtac­tie voor politie

Dick Advocaat zette hem vrijdag nog in de basis, maar de coach en ADO wisten toen nog niet dat middenvelder Titouan Thomas (21) drie dagen later in Frankrijk zou worden veroordeeld voor een verkeersmisdrijf. Tegen de speler liep een rechtszaak over het rijden zonder rijbewijs en een vluchtactie voor de politie. Thomas sloeg de nieuwjaarsborrel van de club over om de uitspraak bij te wonen zonder dat de Haagse club en trainer dat wisten.

15:22