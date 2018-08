Thomas Dekker geniet op resort, Schulting neemt een 'break'

Uitslag poll: De Graafschap handhaaft zich in eredivisie

12:04 DOETINCHEM - De Graafschap maakt vanmiddag (14.30 uur) in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord na twee jaar zijn rentree in de eredivisie. De Doetinchemse club wacht een overlevingstocht. Het grootste deel van de lezers van deze krant heeft er vertrouwen in dat de Superboeren zich dit seizoen handhaven op het hoogste niveau.