Thomas Müller komt terug op afscheid bij Duitsland: ‘Ik was erg emotioneel’

,,Ik heb er later over nagedacht en er met Hansi Flick over gesproken. Zolang ik professioneel voetbal speel, ben ik altijd beschikbaar om geselecteerd te worden. De coach beslist of, wanneer en hoe. Het doel is om weer succesvol te worden met Duitsland. Hansi heeft veel mogelijkheden in de aanval. Ik ben er erg ontspannen onder, maar ben altijd klaar als de coach me nodig heeft”, aldus Müller tijdens het trainingskamp van Bayern in Doha.