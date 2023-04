Thomas Tuchel heeft ondanks zeperd genoten van zijn Bayern München tegen Manchester City: ‘Ben vandaag verliefd geworden op mijn elftal’

Thomas Tuchel heeft ondanks de zware nederlaag bij Manchester City genoten van het spel van ‘zijn’ Bayern München. „Ik weiger om op welke manier dan ook slecht te praten over de prestatie van mijn ploeg. Tot de zeventigste minuut hebben we het heel, heel goed gedaan”, zei Tuchel, de opvolger van de onlangs ontslagen Julian Nagelsmann.

Onder Nagelsmann won de Duitse club dit seizoen alle groepswedstrijden in de Champions League en versloeg het in de achtste finales ook Paris Saint-Germain twee keer. Bayern München ging dinsdagavond in de kwartfinales op Engelse bodem echter hard onderuit in het eerste duel met Manchester City.

„We kregen doelpunten tegen in fases waarin wij de betere ploeg waren”, zei Tuchel. „We zijn vandaag hard afgestraft. Tot de 2-0 speelden we heel goed. Ik denk dat we zeker een doelpunt verdienden en zelf één of twee goals weggaven. City scoorde uit halve kansen. Natuurlijk is dit resultaat teleurstellend. Maar ik ben vandaag wel verliefd geworden op mijn elftal. Ook al klinkt het raar na een 3-0-nederlaag: ik heb echt genoten.”

Teleurstelling bij De Ligt een stuk groter

Matthijs de Ligt toonde na afloop een stuk meer teleurstelling. „Het doet natuurlijk pijn om met 3-0 te verliezen”, vertelde hij aan Amazon Prime. „Daarnaast kreeg City ook nog de kansen op de vierde en vijfde treffer. We gaven de wedstrijd onnodig weg. Dat is zonde.”

Daarbij gaf de Nederlandse verdediger wel de credits aan Manchester City. „We speelden vandaag tegen een heel goede tegenstander. We kregen onze kansen, maar niet zoveel als Manchester City. Zij waren vandaag de betere ploeg. Dit is gewoon balen.” Toch weigert De Ligt de handdoek in de ring te gooien. „Dit is natuurlijk geen goede uitgangspositie, maar in het voetbal kan alles gebeuren.”

