Thymen Arensman, Nederlands hoop voor grote rondes, is eigenlijk best saai: ‘Als ik Messi was, was ik ook met de World Cup gaan slapen’

In huize Arensman is er op het eerste oog niets dat herinnert aan zijn heroïsche zege in de koninginnenrit van de Vuelta, afgelopen september op de Sierra Nevada. In de hoek van de woonkamer staat in de vitrinekast wel een kassei van de Koppenbergcross, een aandenken aan zijn tijd als veldrijder. Iets verderop staat een afscheidspresentje van Team DSM, maar dat is het dan ook.