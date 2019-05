Tiger Woods krijgt hoge Amerikaanse onderscheiding uitgereikt

Sensatione­le goal Kompany houdt opgelucht Man City op titelkoers

6 mei Manchester City is weer een stapje dichter bij het Premier League-kampioenschap. De ploeg van manager Pep Guardiola heeft de koppositie weer overgenomen van Liverpool, dankzij een benauwde 1-0 thuiszege op Leicester City. Met een absolute wereldgoal was Vincent Kompany in de voorlaatste speelronde de reddende engel.