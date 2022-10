Tijjani Reijnders na zeldzame nederlaag AZ: ‘Dit past niet bij ons’

,,We waren vandaag erg slordig en speelden een te laag tempo", zei Reijnders, die weinig hoogtepunten kon noemen van AZ. Dat de koploper van de eredivisie onderuit ging op Cyprus had niets met onderschatting te maken volgens de captain. ,,Het is niet zo dat wij hiernaartoe kwamen met het gevoel: dat doen we wel even. Zo zitten wij niet in elkaar.”

Wat was dan de reden achter het verlies van AZ? ,,Wij gaven hen te veel tijd en ruimte waardoor zij eronderuit konden voetballen en wij veel heen en weer moesten lopen. Zelf waren wij ook enorm slordig, schoten veel ballen over de zijlijn en creëerden te weinig kansen. Dan verliezen we van onszelf, maar ook zij maken het ons heel lastig.”

Zondag wacht de topper met Feyenoord. ,,Het programma is zwaar, maar daar train je voor. Als je wint, dan zit je er lekker in maar als je verliest is het wat zwaarder. Maar we hebben er vooral veel zin in", stelde Reijnders.

Programma Europa League

Standen Europa League

Statistieken Europa League

Programma Conference League

Standen Conference League

Statistieken Conference League

