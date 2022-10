Tikkie terug Jaap: blunderende Dortmund-doelman helpt koploper Union Berlin in zadel

Doelen bij Ajax te klein? Bij Hull City waren ze juist weer te groot

De wedstrijd Hull City - Birmingham FC (0-2) in de Engelse Championship is zondagmiddag flink wat later begonnen. Voor de aftrap bleek dat de goals zo'n 5 centimeter te groot waren en moest er dus een en ander worden bijgezaagd. Het leverde unieke beelden op.

18:35