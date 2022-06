Tim van Rijthoven blijft ook nuchter na megastunt: ‘Ik kreeg verrassend veel tijd van Medvedev’

met Video Hockeyers lijden tegen Duitsland eerste nederlaag in Pro League

De Nederlandse hockeymannen hebben tegen Duitsland hun eerste nederlaag van dit seizoen in de Pro League geleden. In Hamburg werd het 4-1 dankzij vier Duitse treffers na de rust. Koen Bijen had Oranje in de 3de minuut nog op een 1-0-voorsprong gezet.

17:31