Tim van Rijthoven en Tallon Griekspoor meteen op eerste dag Wimbledon in actie

Botic van de Zandschulp, die als 21ste is geplaatst, komt pas dinsdag in actie tegen de Spaanse ‘verteraan’ Feliciano López (40). Ook Arantxa Rus, de enige Nederlandse in het vrouwenschema op Wimbledon, start in Londen op dinsdag. De nummer 86 van de wereld speelt in de openingsronde tegen Catherine Harrison uit de Verenigde Staten, die door het kwalificatietoernooi kwam.