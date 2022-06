Tim van Rijthoven neemt even rust en hoopt na topweek op wildcard Wimbledon

Ronde van Zwitserland LIVE | Peloton met verrassen­de Brit in leiders­trui onderweg in tweede etappe

Hoewel de echte bergritten nog moeten komen, staan er voor de renners in de tweede etappe van de Ronde van Zwitserland toch zo’n 2700 hoogtemeters op het menu. De leiderstrui hang om de schouders van de Brit Stephen Williams, die gisteren verrassend de openingsrit won. Beste Nederlander is voorlopig Pascal Eenkhoorn op de 22ste plaats. De finish wordt verwacht tussen 17.15 en 17.30 uur. Volg het via onze livewidget.

12:32