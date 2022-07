Tim van Rijthoven verovert harten, maar ziet Wimbledon-sprookje eindigen tegen Novak Djokovic

Vierde rondeHet Wimbledon-sprookje van Tim van Rijthoven is afgelopen. De 25-jarige sensatie uit Roosendaal verloor in de vierde ronde op een luidruchtig Centre Court in vier sets van Novak Djokovic: 6-2, 4-6, 6-1, 6-2. Maandagavond mag Botic van de Zandschulp het nog gaan opnemen tegen Rafael Nadal.

Door Rik Spekenbrink



Het begon op 7 juni in de eerste ronde van Rosmalen en eindigde op een heerlijke zondagavond op het Centre Court van Wimbledon. Na een reeks van acht overwinningen was Novak Djokovic het eindstation voor Tim van Rijthoven. Geen schande uiteraard, zeker niet door de manier waarop de Nederlander zich andermaal presenteerde. Het werd na 2 uur en 40 minuten tennis van de bovenste plank 6-2, 4-6, 6-1, 6-2 voor Djokovic, die zes van zijn twintig grandslams op het Centre Court van Wimbledon won.



Rod Laver zat in de Royal Box, net als Billie Jean King. Tom Okker zat op de tribune. En de zogenoemde ‘players box’ van Tim van Rijthoven zat behoorlijk voller dan bij zijn eerste drie partijen. De vierderondepartij tegen Novak Djokovic was het absolute hoogtepunt van zijn carrière tot dusver. Hoe kon het ook anders, tot een aantal weken geleden had hij nog geen ATP-partij gespeeld. Drie blessures kostten hem, een groot talent, in totaal zo’n drie jaar.

Maar de laatste tijd ging het voorspoedig met Van Rijthoven (25). De Libéma Open in Rosmalen beloonde de Brabander een wildcard, die hij verzilverde met vijf overwinningen en de titel. In de finale versloeg hij nummer 1 van de wereld Daniil Medvedev. En op Wimbledon bleek hij een paar weken later nog steeds in die flow te zitten. Hij won overtuigend van Federico Delbonis, Reilly Opelka en Nikoloz Basilashvili. De ontmoeting met Djokovic, op Van Rijthovens favoriete ondergrond en op het beroemde honderdjarige Centre Court, was de volgende mijlaal.

Van Rijthoven begon helemaal niet slecht aan de partij, maar werd wel meteen gebroken in zijn eerste servicegame. Hij stond er, in tennistermen, ‘goed bij’ en leek niet te veel onder de indruk van de grootsheid van het moment. Hij sloeg een aantal aces, noteerde twee love games en kreeg in de eerste set ook tot drie kansen om de Serviër terug te breken, maar die liet dat zo ver niet komen. Met 6-2 ging het eerste bedrijf ‘gewoon’ naar Djokovic, maar dat was enigszins geflatteerd.

Underdog

In de spannendere tweede set koos het publiek duidelijk voor de underdog en namen de ‘Come On Tims’ duidelijk hoorbaar toe. Zoals aan het gekreun van Djokovic te merken was dat hij het niet cadeau kreeg. Op 3-3 speelde Van Rijthoven een geweldige game. Met vier heerlijke punten op rij brak hij door Djokovic’ opslag heen, waarop de fans opsprongen van hun stoel en het uitschreeuwden.



,,Ik kan niet geloven hoe goed deze jongen is”, zei commentator John McEnroe bij de BBC. Van Rijthoven bevestigde de break en mocht voor de set serveren. Het werd een lange, heerlijk intense game, met breekpunten voor Djokovic en setpunten voor Van Rijthoven, die zelfs een ace sloeg op zijn tweede service. Dat bracht hem voor de derde keer op setpunt, waarna hij met nog een ace toesloeg.

Djokovic voelde dat hij moest bijschakelen, en deed dat ook. Hij ging beter serveren en veel scherper spelen in de rally. In een mum van tijd won hij de derde set. En met een vroege break in de vierde was het pleit voor Van Rijthoven wel beslecht. Hij bleef ervoor gaan, maar kwam er niet echt meer aan te pas.

Met de borst vooruit verliet hij het Centre Court. Die ene set, die ovatie, de respectvolle woorden van Djokovic aan het net. Het kan Tim van Rijthoven niet meer worden afgenomen. Hij heeft zijn naam op de kaart gezet.

Maandagavond komt Botic van de Zandschulp ook nog in actie in de vierde ronde. De beste tennisser van Nederland treft Rafael Nadal, die dit jaar al twee grand slams heeft gewonnen, ook in de laatste partij op het Centre Court van Wimbledon. Voor het eerst in twintig jaar wist er een Nederlandse man door te dringen tot de laatste zestien in Londen.

