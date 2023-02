Tim van Rijthoven vervangt Botic van de Zandschulp in Daviscup: ‘Ik moet de druk omarmen’

Tim van Rijthoven als titelverde­di­ger terug in Rosmalen: ‘Hier is mijn leven veranderd’

Tim van Rijthoven is de eerste bevestigde deelnemer aan het grastoernooi van Rosmalen. De 25-jarige Nederlander verdedigt daar zijn titel, nadat hij het toernooi vorig jaar tegen alle verwachtingen in op zijn naam had geschreven. Hij versloeg onder anderen topspelers Felix Auger-Aliassime en Daniil Medvedev.

2 februari