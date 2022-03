Timber en Álvarez op scherp vanavond, net als zes spelers van Benfica

Met name voor Álvarez is het feit dat hij op scherp staat opvallend. De Mexicaan was na drie gele kaarten al geschorst voor de poulewedstrijd tegen Besiktas. Hij kreeg daarna ook al zijn vierde gele kaart en staat nu opnieuw op scherp.

Benfica

Dat is echter nog niets vergeleken bij de zorgen die Benfica heeft. Maar liefst zes spelers van de Portugese topclub staan op scherp en missen bij een gele kaart hun eerste kwartfinaleduel. Van Rafa Silva, Grimaldo, Joao Mario, Nicolas Otamendi, Julian Weigl en Roman Yaremchuk staan op scherp. Mocht Benfica de kwartfinale halen dan is de kans groot dat trainer Nélson Veríssimo niet over een complete selectie kan beschikken.

De kans dat er geen gele kaarten worden getrokken, lijkt klein. De scheidsrechter van dienst vanavond is namelijk de Spanjaard Carlos Del Cerro Grande. De leidsman floot drie keer eerder een duel van Ajax. In die duels gaf hij telkens minimaal vijf gele kaarten. Ryan Gravenberch kreeg in december 2020 in de thuiswedstrijd tegen Atalanta (0-1) twee keer geel van de Spanjaard.

Ajax favoriet bij de bookmakers

Ajax is huizenhoog favoriet bij de wedkantoren. Nergens krijg je met één euro inzet meer dan 1,40 euro terug als je op Ajax inzet. Een zege voor Benfica levert voor elke ingezette euro bij de meeste bookmakers zo’n acht euro op.