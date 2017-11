Tips voor de Zevenheuvelenloop: 'Deel je race goed in'

Punt 4 – Zevenheuvelenweg

Al afgelegd: 8 kilometer

,,Dé weg waar de race om draait. En de naam zegt het al: wéér veel heuvels. Probeer je krachten nog steeds goed te verdelen en maak gebruik van de afdalingen door in een lekkere grote pas naar beneden te lopen. Ook belangrijk als je daar de kracht voor hebt: kijk eens om je heen. Al dat groen, de bossen, de heuvels. Dit is de regio Nijmegen op z’n mooist.’’



Punt 5 – Postweg

Al afgelegd: 10,5 kilometer

,,Veel mensen weten het niet, maar vlak na het 10-kilometerpunt zit nog een vieze klim. De Postweg richting hotel Erica voel je echt in de benen. Wil je een absolute toptijd lopen dan kun je je op dat klimmen voorbereiden door wat specifieke heuveltrainingen in te bouwen, maar voor de meeste lopers is het al goed om het parcours in de voorbereiding een keer te hebben gelopen. Dan weet je dat deze klim het laatste écht zware stuk is.’’