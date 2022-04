Titelhouder Chelsea moet in Bernabéu achterstand zien om te draaien tegen Real Madrid

Billie Jean King Cup Spanje gehavend naar Den Bosch: ook wereldtop­per Paula Badosa meldt zich af

De Spaanse tennisster Paula Badosa heeft zich afgemeld voor de ontmoeting met Nederland in de Billie Jean King Cup. De nummer 3 van de wereld geeft fysieke klachten op als reden. Badosa speelde afgelopen week nog in het graveltoernooi in het Amerikaanse Charleston.

11 april