Titelverdediger Félix Auger-Aliassime begint met overtuigende zege in Ahoy

,,Het gebeurt niet altijd dat ik een toernooi zo goed begin. De score was duidelijk in mijn voordeel, maar het voelde niet als een makkelijke zege. Ik ervaar gezonde druk als titelhouder en ben blij om hier terug te zijn. Ik bewaar geweldige herinneringen aan dit toernooi”, zei Auger-Aliassime.

Vorig jaar was Auger-Aliassime in de finale met 6-4 6-2 te sterk voor de Griek Stefanos Tsitsipas, die dit jaar eveneens van de partij is in Ahoy. Tsitsipas neemt het dinsdagavond om 19.30 uur op tegen Emil Ruusuvuori.