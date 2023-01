Titelverdediger Kimberley Bos uit Ede grijpt naast medaille op EK skeleton

Skeletonster Kimberley Bos uit Ede is er niet in geslaagd haar Europese titel te verdedigen. De winnares van het brons op de Olympische Spelen van Peking eindigde vrijdag als vierde op de baan van het Duitse Altenberg.

De Duitse Tina Hermann is de nieuwe Europese kampioen, met een tijd van 1.56,52. over twee runs, Janine Flock uit Oostenrijk pakte het zilver (1.57,14). Ze was net iets sneller dan Susanne Kreher, de Duitse nummer drie van de Europese titelstrijd (1.57,15).

Bos kwam na 1.57,81 voor de tweede keer over de finish. Het EK werd tijdens een wereldbekerwedstrijd gehouden. De Edese eindigde in dat klassement als vijfde, want Mirela Rahneva uit Canada liet de vierde tijd noteren (1.57,16).

Bos stak de afgelopen weken in goede vorm. Ze won de wereldbekerwedstrijd in Winterberg. De Edese heeft nu haar zinnen gezet op het WK van volgende week in het Zwitserse Sankt Moritz.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.