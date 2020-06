Toen de scheidsrechters niet zagen dat deze bal over de lijn was

Je zou bijna vergeten waarover het vóór de coronacrisis ging in voetbaltalkshows. Eén woord, drie letters: VAR. Alle goede voornemens ten spijt - Studio Voetbal, Voetbalpraat en Rondo namen zich bijna elke aflevering voor om het er niet over te hebben - werd er vroeg of laat over de videoarbiter gesproken. Als een gestopte roker die aan het einde van een feestje toch ineens met een sigaret in z’n handen staat, zo gedroegen de talkshowtafels zich. De VAR als gespreksonderwerp heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht.