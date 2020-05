Toen Van der Sar eindelijk zijn ‘Van Breukelen-moment’ had

Fernando Alonso terug naar F1? ‘Hij heeft meer te verliezen dan te winnen’

20 mei Komt er een stoeltje vrij in de Formule 1 dan is het wachten op de geruchten over een terugkeer van Fernando Alonso. Zou de Spanjaard echt een comeback overwegen? ,,Hij is bezig een legende te worden. Past dit daar dan wel in?’’