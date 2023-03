Update Heeft Vitesse eeuwig speelrecht of niet? Club wil nog 7 jaar op oude voet door in stadion GelreDome

Vitesse is bereid nog tot 2030 stadion GelreDome te huren voor een bedrag van 2,15 miljoen euro per jaar. Dat was onderwerp van recente onderhandelingen, bleek donderdagochtend in een bodemprocedure over het eeuwig speelrecht voor het stadion, bij de rechtbank in Arnhem.