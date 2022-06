Topscorer aller tijden Mané sluit langer verblijf bij Liverpool niet uit: ‘Groot respect voor deze club’

Michael van Gerwen moeizaam langs Amerikaan­se Nederlan­der Van Dongen in New York

Michael van Gerwen is met een moeizame overwinning begonnen aan de US Darts Masters. De Brabander was in het Hulu Theater op Madison Square Garden in New York met 6-4 te sterk voor de Amerikaanse Nederlander Jules van Dongen en plaatste zich zo voor de kwartfinales.

4 juni