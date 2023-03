Totale ‘Messimania’ in Argentinië bij terugkeer WK-helden

Memphis Depay over bondscoach Koeman: ‘Hoe Ronald is behandeld in Barcelona is echt niet oké’

Ook voor Memphis Depay begint vrijdagavond in Parijs een nieuwe periode bij Oranje, kort na het WK in Qatar, en voor de tweede keer onder bondscoach Ronald Koeman. ,,De manier waarop Ronald is behandeld in Barcelona is echt niet oké. Ik heb daar geen respect voor.’’