Trainer: Badr heeft blessure aan enkelband, hopelijk in september weer de ring in

Badr Hari heeft een blessure aan zijn linkerenkelband. Wat precies wordt morgen verder onderzocht. ,,Maar als het is ingescheurd dan moet hij twaalf weken herstellen en daarna weer gaan opbouwen. Dan kan hij in september weer de ring in,” zegt zijn trainer, Mike Passenier, tegen deze site.

Badr Hari moest gisteren per brancard de ring verlaten nadat hij zijn enkel in het gevecht met Rico Verhoeven verdraaide bij een hoge trap. Er is niks gebroken. Maar met de linkerenkelband is het mis. Morgen wordt de 35-jarige kickbokser verder onderzocht door een specialist.

Lees ook Play Verhoeven boos tijdens persconferentie door ‘aandachtszoeker’ Gerges Lees meer

,,Als het is ingescheurd moet hij twaalf weken herstellen. Dan gaan we weer opbouwen en kijken hoe die enkel het houdt. Als er niks misgaat kan hij dan over een maand of tien weer de ring in,” zegt Passenier. ,,De bedoeling was om in juni weer te vechten, nou ja dat wordt dan september.”

Passenier weet niet of Badr al eerder is geblesseerd aan die enkel. ,,Hij heeft zoveel blessures gehad. Vroeger trainde hij daar dwars doorheen, dat breekt hem nu een beetje op.”