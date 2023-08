TransferTalk | Ajax gaat zich roeren op transfermarkt, PSV heeft opvolger Xavi Simons zo goed als binnen

FC Volendam huurt WK-ganger Kuol van Newcastle United

FC Volendam heeft de Australische aanvaller Garang Kuol aangetrokken. De international van Australië, geboren in Soedan, wordt voor één seizoen gehuurd van Newcastle United. Kuol kwam afgelopen najaar met Australië in actie op het WK in Qatar. Daar viel hij in in de verloren achtste finale tegen Argentinië (2-1) en het groepsduel met Frankrijk (4-1-verlies).