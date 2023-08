TransferTalk | ‘Al-Ittihad heeft 100 miljoen euro over voor Salah’, Excelsior huurt spits van Spurs

Fortuna ziet aanvaller Gladon naar Armenië vertrekken

Fortuna Sittard heeft per direct afscheid genomen van Paul Gladon. De aanvaller vervolgt zijn loopbaan in Armenië, waar hij gaat spelen voor koploper FC Noah. ,,Het is allemaal heel snel gegaan", aldus de 31 jaar oude Gladon. ,,Het was geen eenvoudige keuze, ik heb er wel echt goed over na moeten denken. Voor mij en mijn gezin is Limburg in korte tijd vertrouwd gaan voelen, we hebben het ook altijd enorm naar ons zin gehad."