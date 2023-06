TransferTalk | De Vrij zwicht niet voor Saoedische miljoenen, Man United krijgt wéér ‘nee’ van Chelsea

Stefan de Vrij gaat zijn contract verlengen bij Inter. De 31-jarige verdediger werd naar verluidt begeerd door enkele clubs uit Saoedi-Arabië, maar de ex-Feyenoorder is volgens transferexpert Fabrizio Romano akkoord met de Milanese topclub over de verlenging van zijn aflopende contract.

Perr Schuurs kan een jaar na zijn vertrek bij Ajax alweer een nieuwe stap maken. De 23-jarige verdediger wordt volgens The Athletic nadrukkelijk gevolgd door Crystal Palace, dat hem graag naar de Premier League wil halen. Schuurs speelde afgelopen seizoen bij Torino, waar hij vaste waarde was. De verdediger speelde in totaal dertig wedstrijden in de Serie A.

Tonali speelde eerder voor voor Piacenza en Brescia, waarna hij in 2020 bij AC Milan tekende. De Rossoneri verhuurde Tonali eerst nog een seizoen aan Brescia, maar sinds de middenvelder terugkeerde is hij basisspeler bij de 19-voudig kampioen van Italië. Afgelopen seizoen kwam hij nog tot 34 duels voor AC Milan, maar het lijkt er dus op dat Tonali zijn laatste duel voor de Milanezen heeft gespeeld.

Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Benitez was eerder actief bij onder meer Liverpool, Real Madrid en Chelsea . Met Liverpool won hij de Champions League. Zijn laatste club was Everton, in de Engelse Premier League, dat hem ruim een jaar geleden ontsloeg.

Spierings is de eerste nieuweling deze zomer bij Lens, dat het komend seizoen in de Champions League uitkomt. Topman Arnaud Pouille zei nu al trots te zijn. "Hij is een evenwichtige voetballer, met veel kwaliteiten en een goede mentaliteit. Met hem erbij zullen we nog sterker worden."

Stijn Spierings stapt definitief over naar RC Lens , de nummer 2 van het afgelopen seizoen in de Franse competitie. De Nederlandse middenvelder tekent een contract voor vier jaar. Spierings komt over van Toulouse, waar hij de afgelopen drie seizoenen speelde. Hij won met Toulouse het afgelopen seizoen de nationale beker.

FC Twente en Hilgers zijn al meer dan een jaar in gesprek over een nieuwe verbintenis . De club wilde graag met hem verder, maar slaagde er tot voor kort niet in een akkoord te bereiken met de speler die afkomstig is uit de eigen opleiding. In de zomer van 2022 toonde Feyenoord nog interesse, maar toen viel er over een verkoop niet te praten.

Sparta heeft zich per direct versterkt met Sergi Rosanas . De 22-jarige rechtsback komt over van FC Barcelona, waar hij in het B-elftal speelde. Dat melden de Rotterdammers op de officiële kanalen. Rosanas is op Het Kasteel de vervanger van Shurandy Sambo, die na een verhuurperiode is teruggekeerd bij PSV en wordt begeerd door Ajax.

Nuytinck (33) stelde onlangs na de degradatie met traditieclub Sampdoria nog niet terug te willen keren naar NEC. In Italië had hij maandenlang geen salaris ontvangen, maar hij wilde door in Italië. Er diende zich uiteindelijk geen geschikte club aan, waarna NEC toehapte.

Bram Nuytinck keert terug bij NEC. De verdediger heeft een contract getekend voor drie jaar in Nijmegen. Hij maakt na omzwervingen langs RSC Anderlecht, Udinese en Sampdoria (degradatie) weer zijn opwachting in De Goffert.

Jenson Seelt gaat aan de slag in de Engelse Championship. De jonge verdediger maakt per direct de overstap naar Sunderland. Seelt speelde de afgelopen seizoenen voor Jong PSV .

Herder had van 1993 tot en met 2008 meerdere jeugdteams van Heerenveen onder zijn hoede. Daarna was hij bij het eerste elftal assistent van achtereenvolgens Trond Sollied, Ron Jans en Marco van Basten.

Henk Herder treedt toe tot de raad van commissarissen van SC Heerenveen. De 55-jarige oud-trainer van de Friese club neemt de plek in van Dwight Lodeweges, die in februari naar Ajax vertrok om John Heitinga als assistent bij te staan.

Kogel door de kerk: FC Twente verkoopt Cerny

FC Twente heeft Vaclav Cerny verkocht aan VfL Wolfsburg. De Tsjechische aanvaller heeft voor vier jaar getekend bij de nummer 8 van afgelopen seizoen.

,,Ik kan bijna niet wachten tot we gaan beginnen. De Bundesliga is een van de beste competities ter wereld. Het is altijd mijn droom geweest om daar te spelen en ik ben heel blij dat ik volgend seizoen het shirt van VfL Wolfsburg mag dragen", zei de buitenspeler.

Sportief directeur Sebastian Schindzielorz is tevreden met de komst van de elfvoudig international. ,,We zijn blij dat Vaclav voor VfL Wolfsburg en ons pad heeft gekozen. Hij is een zeer gevaarlijke speler, die zijn kwaliteiten op indrukwekkende wijze heeft laten zien in Enschede en nog lang niet klaar is met zijn ontwikkeling. We zijn ervan overtuigd dat hij in Wolfsburg de volgende stap in zijn carrière kan zetten en een belangrijke versterking zal zijn voor onze aanval."

De 25-jarige Cerny speelde drie seizoenen in Enschede. Hij werd in de zomer van 2020 overgenomen van FC Utrecht. Voor zijn periode in Utrecht speelde hij voor Ajax.

Afgelopen seizoen kwam Cerny in 41 duels vijftien keer tot scoren voor FC Twente, dat als vijfde eindigde in de eredivisie. In de play-offs verzekerde de club uit Enschede zich van Europees voetbal.