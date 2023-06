TransferTalk | Feyenoord mengt zich in strijd om Thomas Beelen, Heerenveen doet zaken met Chelsea

Heerenveen huurt middenvelder Webster (19) van Chelsea

„Charlie is via onze scouting op de radar gekomen”, aldus technisch manager Ferry de Haan. „Hij speelt al sinds zijn zeventiende in de Onder 23 van Chelsea en wil via ons de stap naar het spelen in een eerste elftal maken. Charlie is een dynamische middenvelder met een goede pass. We zijn blij dat hij ervoor heeft gekozen om zich bij ons verder te ontwikkelen.”