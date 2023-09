TransferTalk | Idrissi kan aan de slag in België, Man United schrijft Van de Beek niet in voor CL

Reportage Jutta Leerdam en ploeggeno­ten luiden in Italië de winter in: 'Jake Paul komt straks naar Thialf, bereid je maar voor’

Nog tien dagen zon tanken aan de Tyrreense Zee, voordat in koude schaatshallen de winter wacht. Jac Orie doet het al meer dan 25 jaar met al zijn schaatsteams. Deze krant keek mee in het trainingskamp van Jumbo-Visma in Marina di Cecina. ,,Dit is traditie, cultuur van de ploeg. Wij luiden hier de winter in.”