TransferTalk | Juventus maakt topprioriteit van Amrabat, Bayern wil Kepa en doet megabod op Kane

met poll Edson Álvarez heeft miljoenen­trans­fer te pakken: Ajax en West Ham United bereiken akkoord

Edson Álvarez heeft zijn transfer naar West Ham United te pakken. De defensieve middenvelder van Ajax was zelf in hoofdlijnen al akkoord met de Conference League-winnaar over een vijfjarig contract. De clubs zijn er nu ook uit over een overstap van 39 miljoen euro.