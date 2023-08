TransferTalk | Xavi bevestigt transfer Dembélé, Ajax-beul Lucas Moura verlaat Europa

Italiaanse doelman Buffon (45) lijkt met voetbal te stoppen

Aan de lange en succesvolle voetballoopbaan van Gianluigi Buffon lijkt een einde te komen. Verscheidene media in Italië melden dat de 45-jarige keeper met Parma in gesprek is over de ontbinding van zijn contract. Buffon won met de Italiaanse nationale ploeg in 2006 de wereldtitel. Als keeper van Juventus behaalde Buffon tien keer de Italiaanse landstitel. Het is de bedoeling dat Buffon een functie krijgt in de technische staf van Italië.