TransferTalk | Youri Regeer wordt lastig verhaal voor Twente, speler AZ-opponent moet 140 miljoen kosten

Rodrygo derde Real Ma­drid-slachtof­fer na inbraak en diefstal

Na Dani Carvajal en Karim Benzema is de Braziliaanse aanvaller Rodrygo de volgende speler van Real Madrid bij wie is ingebroken. Dat gebeurde, zo bevestigen bronnen rond de politie, in een stadje nabij Madrid in de nacht van zondag op maandag.