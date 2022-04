Treffer Bart Nieuwkoop helpt stuntploeg Union aan verzekerd Europees ticket

Bart Nieuwkoop had een belangrijk aandeel in de overwinning. De Nederlandse verdediger, voormalig speler van Feyenoord, kopte zijn elftal in de zeventigste minuut na een hoekschop op voorsprong (1-2). Even later was ook de Deense middenvelder Casper Nielsen nog trefzeker voor Union, dat al in de negende minuut de leiding nam via Teddy Teuma. Standard ging rusten met een gelijke stand dankzij een doelpunt van Moussa Sissako.