Trump verliest ook steun in golfwereld: PGA Championship verplaatst

De professionele golf organisatie in Amerika, de PGA, heeft zondag besloten de banden met president Donald Trump te verbreken. Het PGA Championship, dat volgend jaar op zijn golfbaan in New Jersey zou worden gehouden, wordt verplaatst.

Volgens PGA-voorzitter Jim Richerson stemde het bestuur er zondag mee in om ‘de overeenkomst te beëindigen’ met de golfbaan in Bedminster. Het is de tweede keer in iets meer dan vijf jaar dat de PGA een evenement terugtrekt van een van Trumps golfbanen.

De beslissing volgt op de door Trump aangewakkerde bestorming van het Capitool afgelopen woensdag, toen het Congres de verkiezingsoverwinning van de verkozen president Joe Biden wilde bevestigen. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven.

,,Door de tragische gebeurtenissen van woensdag waren we het erover eens dat we het toernooi niet langer in Bedminster konden houden. De schade had onherstelbaar kunnen zijn. De enige juiste manier van handelen was om te vertrekken’', zei Seth Waugh, de ceo van de PGA of America, in een telefonisch interview met persbureau AP.

In 2015 annuleerde de PGA een Grand Slam toernooi op de Trump National in Los Angeles, nadat Trump in de aanloop naar de presidentsverkiezingen kleinerende opmerkingen over Mexicaanse immigranten had gemaakt.

