Tunesische Jabeur zorgt voor bijzondere primeur en treft Rybakina in finale Wimbledon

samenvattingDe Tunesische tennisster Ons Jabeur heeft de finale bereikt op Wimbledon. De nummer 2 van de wereld was met 6-2, 3-6 en 6-1 te sterk voor de Duitse Tatjana Maria, de verrassing van het vrouwentoernooi. In de eindstrijd treft ze zaterdag de Kazachse Elena Rybakina, die verrassend Simona Halep versloeg: 6-3, 6-3.

De 27-jarige Jabeur zorgt daarmee voor een bijzondere primeur. Ze is de eerste Afrikaanse tennisster in het open tijdperk (1968 tot nu) die erin slaagt de finale te bereiken op een grand slam.

Na een uur en 43 minuten maakte Jabeur het af op haar tweede wedstrijdpunt, na een misser van Maria, die een forehand in het net sloeg. Jabeur betrok haar goede vriendin Maria in de feestvreugde en zorgde ervoor dat de 34-jarige Duitse, de mondiale nummer 103, een luid applaus kreeg.

,,Ik wilde graag dit moment met haar delen en ze is echt een inspiratie door terug te keren in het circuit na twee bevallingen”, zei Jabeur. ,,Ik weet echt niet wat ik moet zeggen, want dit is een droom die werkelijkheid wordt. Ik ga door om nog één wedstrijd te winnen.”

In de eenzijdige derde set liep Jabeur snel uit naar 5-0. Ze gunde haar tegenstandster nog één game en maakte het niet veel later overtuigend af. De derde set duurde nog geen half uur.

Jabeur stond nooit eerder in de finale van een grandslamtoernooi. Vorig jaar reikte ze tot de laatste acht op Wimbledon en ook op de Australian Open van 2020 was ze kwartfinaliste. Ze neemt het zaterdag in de eindstrijd op tegen de winnares van het duel tussen de Roemeense Simona Halep en Elena Rybakina uit Kazachstan.

Vorig jaar werd het vrouwentoernooi van Wimbledon gewonnen door de Australische Ashleigh Barty, die eerder dit jaar haar loopbaan beëindigde.

Volledig scherm Ons Jabeur staat zaterdag in de finale van Wimbledon. © ANP / EPA

Rybakina verrast met finaleplaats

Ook Rybakina, de mondiale nummer 23, kwam nooit eerder zo ver op een grandslamtoernooi. Haar opponente Halep won het toernooi in Londen in 2019, nadat ze een jaar eerder ook Roland Garros had gewonnen.

Rybakina liep met een break meteen uit naar 3-0 in de eerste set. Die marge gaf ze ook niet meer weg. In de tweede won ze ook direct de opslag van de Roemeense, maar die kwam nog goed terug tot 2-2. Halep verspeelde echter meteen weer haar servicebeurt en die tweede voorsprong stond Rybakina niet meer af. Nog op de service van de voormalig Wimbledon-winnares sloeg ze toe met een winnende return.

De Kazachse gaf toe dat ze met zenuwen begon in haar eerste partij op Centre Court. ,,Ik was zeker zenuwachtig, maar ik denk dat de sfeer me erg heeft geholpen. Het was een mooie partij en Simona is een groot kampioene waar ik meerdere zware wedstrijden tegen heb gespeeld. Ik was heel erg gericht op mijn eigen spel en heb denk ik heel goed gespeeld.”

Volledig scherm Elena Rybakina uit Kazachstan versloeg Simona Halep. © AP