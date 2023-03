Turkse bondscoach wil Turkije weer vreugde geven na aardbeving: ‘Dat zou ons heel trots maken’

,,Als we de mensen met een goed resultaat in de wedstrijden weer even kunnen laten glimlachen, zou dat ons heel trots maken. Het bieden van vreugde en hoop is het belangrijkste voor ons”, aldus de uit Duitsland afkomstige Kuntz.

De Turken beginnen de EK-kwalificatie zaterdag in en tegen Armenië. Drie dagen later neemt de ploeg van Kuntz het in Bursa op tegen Kroatië, de nummer 3 van het WK in Qatar. Kuntz heeft uitgebreid met zijn spelers en staf over de aardbevingen gesproken, omdat veel spelers direct of indirect bij de ramp betrokken waren. ,,De focus voor iedereen ligt nu bij de wedstrijden. Kroatië is zeker een sterk team. Maar als we naar het EK willen, moeten we door deze groep komen. We gaan er alles aan doen.”