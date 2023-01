Twee extra Clásico's: Frenkie de Jong treft met Barcelona aartsrivaal Real Madrid in halve finale beker

Met samenvatting Cody Gakpo en Liverpool uit FA Cup geknikkerd door Brighton, Ryan Reynolds ziet zijn Wrexham bijna stunten

Liverpool is uitgeschakeld in de vierde ronde van de FA Cup. De ploeg van coach Jürgen Klopp, de titelhouder van het Engelse bekertoernooi, verloor met 2-1 bij Brighton & Hove Albion. Cody Gakpo speelde de hele wedstrijd bij The Reds, terwijl Virgil van Dijk nog geblesseerd afwezig was.

