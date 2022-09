Twee tennissers kunnen Rafael Nadal van nieuwe nummer één positie houden

Medvedev raakt door zijn uitschakeling in de achtste finales op de US Open de eerste plaats sowieso kwijt, maar wie hem opvolgt, wordt pas duidelijk na het grandslamtoernooi in New York.

De 36-jarige Nadal ligt inmiddels ook uit het toernooi. Hij verloor in de vierde ronde verrassend van de Amerikaan Frances Tiafoe. Nadal moet hopen dat Alcaraz en Ruud de finale in New York niet halen. In dat geval wordt hij voor de negende keer in zijn carrière de nummer 1 op de mondiale ranking. De 22-voudig grandslamwinnaar was dat voor het laatst tussen 4 november 2019 en 2 februari 2020.

Volledig scherm Casper Ruud (l) en Carlos Alcaraz © AFP

Fineleplaats vereist

Voor de 19-jarige Alcaraz en de 23-jarige Ruud volstaat het de finale te bereiken op Flushing Meadows. Beide spelers verzekerden zich al van een plaats in de halve eindstrijd en hoeven daarvoor dus nog maar één duel te winnen. Staan ze in de finale tegenover elkaar, dan gaat de nummer 1-positie naar de winnaar.

Alcaraz kan in New York historie schrijven. Als de Spanjaard erin slaagt om Medvedev af te lossen, wordt hij de jongste nummer één van de wereld sinds het invoeren van de ranking. Het record is nu in handen van de Australiër Lleyton Hewitt.

Novak Djokovic, niet van de partij in New York, is momenteel de nummer zes van de wereld.