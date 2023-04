UEFA-voorzitter Ceferin heeft weinig begrip voor gedrag doelman Martínez: 'Dit doe je niet’

Suzan Lamens imponeert en zet Nederland steviger op kop in groepsfase Billie Jean King Cup

De Nederlandse tennisster hebben hun zege op Letland een goed vervolg kunnen geven. In het Turkse Antalya werd het gastland dankzij twee zeges van Suzan Lamens met 2-1 opzijgezet. Met name in het beslissende dubbelspel maakte het team van Elise Tamaëla indruk.