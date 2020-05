‘UEFA wil CL en Europa League verkort uitspelen’

Van Basten: Michels misschien bang dat Cruijff het beter deed

13:08 Marco van Basten vermoedt dat hij weet waarom Rinus Michels na het EK van 1998 niet Johan Cruijff, maar Leo Beenhakker bondscoach van het Nederlands elftal heeft gemaakt. ,,Het enige vermoeden wat ik heb, is dat Michels bang was dat zijn Europese titel van 1988 minder belangrijk zou zijn als Cruijff twee jaar later wereldkampioen was geworden”, zegt hij in een video op de website van de KNVB.