Uitgelaten Juventus-fans onthalen De Ligt voor medische keuring

De Ligt begint aan medische keuring

Gisteravond arriveerde hij in Turijn om zijn transfer naar Juventus af te ronden, vanochtend al ondergaat Matthijs de Ligt zijn medische keuring. Een grote groep supporters van De Oude Dame stond al vroeg klaar om hun nieuwe ster te ontvangen.

Boere naar Turkije?

Vervolgt spits Tom Boere zijn loopbaan in Turkije? Volgens Tubantia staat de 26-jarige speler van FC Twente in de nadrukkelijke belangstelling van Denizlispor, dat vorig seizoen als kampioen promoveerde naar het hoogste niveau van Turkije. Boere, in zijn twee seizoenen in Enschede goed voor respectievelijk vijf (in de Eredivisie) en zestien (in de Keuken Kampioen Divisie) doelpunten, zou wel oren hebben naar het avontuur. Denizlispor zou dan wel het nog tot 2020 doorlopende contract van Boere moeten afkopen.

Lewandowski vraagt om versterking

Aanvaller Robert Lewandowski hoopt bij Bayern München zo snel mogelijk nieuwe spelers te begroeten. ,,Anders wordt het lastig om om de prijzen te voetballen”, zei de Pool in Los Angeles waar hij zich met de Duitse kampioen voorbereidt op het komende seizoen. ,,Het is verre van ideaal dat we op dit moment zo’n smalle selectie hebben”, meende Lewandowski, die sinds zijn komst naar de Zuid-Duitse stad vijf keer op rij landskampioen werd.

Maar Lewandowski wil meer dan landelijke succes, de Champions League winnen is een hoofddoel. ,,Maar als je daaraan wil denken, moeten er echt nog versterkingen komen.” Bayern heeft de verdediging al aardig op orde met de komst van de Franse internationals Lucas Hernández en Benjamin Pavard. Na het vertrek van Arjen Robben en Franck Ribéry ligt de nadruk op de zoektocht naar aanvallende vleugelspelers.

Volgens de Spaanse krant Marca wil Bayern de Spaanse jeuginternational Marc Roca overnemen van Espanyol. Hij zou 40 miljoen euro moeten kosten. Trainer Nico Kovac wilde in Los Angeles helemaal niet op speculaties ingaan. Hij verwees naar technisch directeur Hasan Salihamidzic, die niet is meegereisd en zich in München met de transfers bezighoudt.

Barcelona wil Junior Firpo

In de zoektocht naar een nieuwe linksback is Barcelona volgens Marca uitgekomen bij Junior Firpo. De 22-jarige verdediger debuteerde in 2018 voor Real Betis, werd daarna basisspeler, al kampte hij in de tweede helft van afgelopen seizoen wel met de nodige blessures. Desondanks ging hij met Spanje Onder-21 naar het EK, waar hij met zijn ploeggenoten Europees kampioen werd. De in de Dominicaanse Republiek geboren Junior Firpo wordt ook gelinkt aan Liverpool.