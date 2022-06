Unicum in Serie A: bij gelijk aantal punten in titelstrijd volgt beslissingswedstrijd

Europees voetbal in voorberei­ding van Vitesse

ARNHEM - Vitesse gaat Europa in. Maar dan alleen in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Arnhemse club speelt deze zomer oefenwedstrijden tegen de Belgische clubs KVC Westerlo en KV Oostende en Maccabi Haifa uit Israël en OFI Kreta uit Griekenland. Daarbij is er een trainingskamp in Limburg.

28 juni