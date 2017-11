Uren na overlijden te vroeg geboren zoontje scoort Goodwin een touchdown

Zijn teamgenoten waren op dat moment nog niet op de hoogte van het drama dat slechts uren daarvoor had plaatsgevonden. Op Instagram plaatste de Amerikaan een aangrijpende foto waarin hij vertelt wat er was gebeurd. ,,De pijn (fysiek, mentaal en emotioneel) die mijn vrouw heeft moeten doorstaan is ongelooflijk."



In september plaatste Goodwin nog een foto waarin hij aangaf dat zijn vrouw zwanger was. Ze was in februari uitgerekend.