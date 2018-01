Usada: vries flesjes niet in na dopingcontrole

Het Amerikaanse antidopingagentschap zegt dat de oplossing simpel is: houd de flesjes buiten de vriezer totdat de dopinganalyse helemaal is afgerond en duidelijk is dat de bloed- en urinemonsters in orde zijn.

Travis Tygart, directeur van Usada, reageert daarmee op de zorgen van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Uit onderzoek van Duitse laboranten bleek onlangs dat de verzegelde flesjes met de hand geopend kunnen worden zodra ze zijn ingevroren. Het IOC heeft groot belang bij correcte dopingcontroles in Pyeongchang. Tijdens de vorige Winterspelen, in Sotsji, slaagden de Russen erin om ongemerkt vervuilde dopingmonsters van hun sporters te verwisselen voor 'schone'.

,,Wanneer de flessen een tijdje zijn ingevroren bij een temperatuur van -5 graden, kunnen de doppen losraken. Het gebeurt bij sommige flessen, maar niet bij allemaal'', aldus Tygart. ,,Ik denk dat de oplossing eenvoudig is door bij de Olympische Spelen geen van de monsters te bevriezen, totdat de volledige analyse is afgerond. Aan de ene kant is het buitengewoon frustrerend dat deze problemen naar voren zijn gekomen, maar aan de andere kant is het ook goed dat mogelijke gaten in het wereldwijde antidopingsysteem worden blootgelegd zodat ze kunnen worden verholpen.''