Valse start voor Nederlandse tennissers: Botic van de Zandschulp in openingsduel tegen Finland onderuit

met video Woeste Aryna Sabalenka slaat racket kapot na verloren US Open-finale

De emoties werden haar even te veel. Na de verloren finale op de US Open tegen thuisspeelster Coco Gauff, sloeg Aryna Sabalenka uit pure frustratie haar racket stuk op de vloer in een privéruimte om die daarna in de prullenbak te dumpen.