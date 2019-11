Van Barneveld: Ik zou letterlijk mijn linkerarm opgeven voor een wk-titel

Raymond van Barneveld ontvangt in zijn Haagse bedrijfs-/trainingsruimte annex privémuseum. Omringd door manshoge bekers en ander eremetaal dat blinkt als een spiegel. In de reflectie van die successen is niet bepaald een gelukkig mens en sporter te zien. Sterker: het spookt in zijn hoofd. Een constant malen over falen. Dat overschaduwt alles.