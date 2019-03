Van Barneveld in elk geval nog naar Zwarte Cross voor wedstrijd tegen Van Gerwen

De organisatie heeft daarover vrijdagochtend overleg gehad met de manager van de voormalige wereldkampioen, die een dag eerder aankondigde per direct te stoppen.



Een woordvoerder van De Feestfabriek, de organisatie achter de Zwarte Cross, bezweert dat er geen sprake is van een 1 aprilgrap. Van Barnevelds manager Jaco van Bodegom bevestigt de wedstrijd op het festival eveneens.



Van Barneveld, toch al bezig aan zijn laatste seizoen op topniveau, leed twee zware nederlagen bij de Premier League in Ahoy. Na zijn ruime verlies tegen Michael van Gerwen (7-1) zei hij er per direct mee op te houden. Zijn management relativeerde dat in de nachtelijke uren en zei binnenkort met 'Barney' over de zaak te praten. Overigens heeft 'Barney' altijd gezegd nog wel demonstratietoernooien te blijven spelen.



De Zwarte Cross, die jaarlijks goed is voor meer dan 200.000 bezoekers, is volgende de organisatie een evenement van gekke tegenstrijdigheden. ,,Een bizarre mix van muziek, theater, sport en stunts.’’ Het evenement is stijf uitverkocht. Dit jaar treedt onder meer Black Eyed Peas op.